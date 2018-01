Serle: "Ciacolada al ciàr de lüna"

Camminata notturna non competitiva sui sentieri dell'Altopiano di Cariadeghe. Il tracciato è di circa 5 km.

Lungo il percorso suggestivi momenti musicali e punti ristoro.

L'iniziativa andrà a sostegno del progetto ATLETI SPECIALI (www.atletispeciali.it).



In collaborazione con CAI GAVARDO è attivo un servizio di accompagnamento gratuito dedicato alle necessità di persone diversamente abili, grazie al supporto di volontari abilitati alla conduzione in sicurezza di una speciale carrozzina . per ulteriori info sul servizio www.ilsentierodicinzia.net



Per iscrizione e info

www.serle.info/ciacolada

t.3938242561

altopianocariadeghe@gmail.com