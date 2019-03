Chi ha scelto l'amore: dibattito e proiezione nel commovente documentario di Thomas Torelli

Proiezione e dibattito con il regista del film Thomas Torelli

«Choose Love racconta il percorso che ognuno di noi dovrebbe fare scegliendo ogni giorno, in ogni istante, un atteggiamento nei confronti del prossimo e della vita. Un percorso di apertura, di perdono, di amore. Sono le uniche scelte che ci permettono una vita serena, sana e in grado di creare un modello di società diverso»: così Thomas Torelli sintetizza le ragioni che lo hanno spinto a lavorare su questo nuovo documentario e il messaggio che vuole mandare, anzi, di cui c’è un gran bisogno oggi.

E lo fa con due solidissimi successi alle spalle (“Un altro mondo” e “Food ReLOVution” ), che lo hanno proiettato tra quegli autori e registi che hanno dimostrato di avere le idee molto chiare su quali sono oggi le cose veramente importanti e su questo è indispensabile mettere il proprio lavoro al servizio di un cambiamento vero, che venga dal basso grazie alla consapevolezza e alla conoscenza.

«Ogni giorno siamo chiamati a compiere decine di scelte – spiega Torelli - Quelle che presuppongono un rapporto con gli altri dovrebbero essere dettate solo dall’amore, solo così potremmo aspirare ad una vita più serena, nonostante le complicazioni emotive. Come fecero grandi personaggi della storia, da Mahatma Gandhi con la filosofia della non violenza a Nelson Mandela, che dopo 27 anni di ingiusta prigionia capì che l’unico modo per creare un nuovo Sud Africa era quello dell’integrazione e del perdono. Vendicare gli innumerevoli soprusi avrebbe creato una spirale di odio che avrebbe portato la nazione allo sfacelo, lui scelse l’amore e questo fu di esempio per milioni di persone».

«Nel mio film “Un altro mondo” , il viaggio che si è tentato di fare è stato quello di portare alla luce i legami nascosti tra le cose e l’importanza di un atteggiamento spirituale in grado di generare consapevolezza e cambiamento – prosegue Torelli - questo nuovo film ne è la diretta conseguenza, o se vogliamo il passo successivo. Questo viaggio sarà affrontato da diversi punti di vista: dal punto di vista antropologico, filosofico, spirituale e medico. Quello medico lo affidiamo per esempio a Deepak Chopra nella frase “Smettila di avere ragione”. Affermazione semplice e geniale che nel film viene spiegata. Se la gente smettesse di avere ragione, non ci sarebbe più bisogno di discutere, di combattere. Sarebbe una vita all’insegna della felicità e, perché no, anche del benessere. A tal proposito, è stato importante il contributo dello scienziato Bruce Lipton, scopritore dell’epigenetica, riguardo la possibilità che il pensiero e le emozioni possano modi care i geni umani, e quindi il DNA» (Terranuova.it)

Dove: Teatro San Michele dalle 20

via Croce Benedetto 29

Rivoltella - Desenzano del garda (BRESCIA)



costo biglietto 10€



Info e prenotazione

Lorena 340.3010942

eventi@inevoluzione.it