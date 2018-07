Convento di Lonato: “Cena sotto le stelle”

Non la solita cena, ma una vera e propria festa! Buon cibo, buon vino, buona musica... e tanta gente con voglia di conoscersi: sono questi gli ingredienti delle nostre feste dei single!



L’occasione che aspettavi per passare una serata piacevole in compagnia e fare nuove conoscenze e amicizie con questo nuovo format di serata che prevede lo stesso numero di partecipanti maschili e femminili per mantenere il giusto equilibrio e garantire la buona riuscita della serata. Ecco perché i posti sono limitati e con prenotazione obbligatoria…



Tutte le info su: https://convento.it/single-in-festa-cena-dei-single.html



Menù

Antipasto di strudel salato farcito con verdure di stagione

Carpaccino di Salmone all'Aneto

Risottino con burrata e aceto balsamico ridotto

Vitello tonnato con julienne di legumi croccanti

Patate al forno

Fantasia estiva del nostro pasticcere

Acqua minerale

Vino bianco o rosso (1 bottiglia ogni 4 persone)



...e dopo cena si balla sotto le stelle!!!

CENA*MUSICA*ANIMAZIONE



Prenotazione obbligatoria allo 0309132046

Quota di partecipazione: 26€



In caso di maltempo l'evento si svolge al coperto