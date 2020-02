Carnevale a Ospitaletto

A Ospitaletto l'appuntamento con la festa di Carnevale è per domenica a partire dalle 13.45, con ritrovo in via Monte Grappa. Il corteo per le vie del centro partirà alle 14.30, terminerà alle 16 in piazza Mercato.

Verranno premiate le maschere più fantasiose, tre le categorie: coppie, adulti e bambini fino a 13 anni. Le votazioni avverranno via Whatsapp: si potrà esprimere la proprio preferenza inviando un messaggio al numero 3357742640. In caso di maltempo l'evento verrà spostato a domenica 23 febbraio.