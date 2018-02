Il Carnevale di Bagolino è una festa storica e tradizionale, ma è soprattutto una manifestazione spontanea per cui non è vincolata da programmi prestabiliti. A farla da padrone saranno i Màscher e i Balarì che, come ogni anno, daranno spettacolo e divertimento. L’inizio delle manifestazioni è previsto per domenica 11 febbraio alle 8; termineranno alle 23 di martedì 13 (qui la presentazione del Comune).



— Domenica 11 febbraio

ore 15-17: esibizione dei piccoli Balarì

— Lunedì 12 febbraio

ore 6.30: Santa Messa nella chiesa di San Giorgio, poi inizio festa per le vie del paese con Balarì, Màscher e Suonatori

— Martedì 13 febbraio

ore 8-20: festa con Balarì, Màscher, Suonatori, carri e gran finale con li ballo della “Ariosa” in piazza Marconi