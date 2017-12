Capodanno 2018 a Brescia (e non solo): i concerti e le feste in piazza

Dove festeggiare il Capodanno 2018? Molti preferiscono farlo in piazza, aspettando la mezzanotte insieme ad altre centinaia di persone e brindando al ritmo di musica e con lo sfondo dei fuochi d'artificio. Ma quali sono le feste all'aperto in programma per la serata del 31 dicembre 2017? Eccole:

Lista in continuo aggiornamento