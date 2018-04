Alto Garda: campi estivi ambientali in Baita Monte Prà

Una settimana nel cuore del Parco Alto Garda Bresciano, in una baita in pietra ristrutturata ed ecosostenibile. Insieme scopriremo gli ambienti e le tradizioni della montagna, impareremo a conoscere e rispettare la natura e le sue mille risorse, tra laboratori, escursioni, giochi e osservazioni scientifiche.



La Baita è situata in cima a Monte Prà (971 m), ad 1 ora di cammino su strada carrozzabile nella frazione di Costa a Gargnano (BS). La struttura nello specifico è dotata di 14 posti letto, distribuiti in 2 spaziose camere, bagni e docce, cucina attrezzata e sala da pranzo al chiuso con caminetto. All'esterno si trova una zona relax con tavoli e un ampio spazio verde per giocare. La struttura è inoltre dotata di cisterna per la raccolta di acqua piovana e pannelli solari.

La baita è accessibile a persone con disabilità psicofisica purché in grado di ambulare autonomamente.



Sabato 28 Aprile OPEN DAY!!! (dalle 11:00 alle 17:00)



COSTO:

350€ (+ tessera associativa annuale 10€) compresi vitto, alloggio, materiali didattici e assicurazione. Escluso trasporto



MODALITÀ ISCRIZIONE:

Sarà possibile iscriversi via mail, inviando all’indirizzo montepra@ambienteacqua.it la scheda di iscrizione debitamente compilata. L’iscrizione andrà perfezionata effettuando il pagamento della quota.



Per maggiori informazioni:

www.ambienteacqua.it/campo-estivo



Oppure contattaci:

montepra@ambienteacqua.it

02 49527820 - 348 8446816

