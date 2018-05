Brescia Summer Music: tutti i concerti dell’estate tra la Loggia e il Duomo

Si parte con una doppietta per gli appassionati di rap, due concerti in due giorni: il 9 luglio Fabri Fibra, il giorno dopo il bresciano Frah Quintale, per la prima volta alle prese con un live davanti a un palco così importante. Brescia Summer Music 2018, il conto alla rovescia è cominciato: saranno sette i concerti in programma quest’anno, sei a luglio (in Piazza Loggia) e il settimo a settembre, Ermal Meta - vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo - dal vivo in Piazza Duomo. Il Summer Music come sempre è organizzato da Cipiesse in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il programma

Come detto il festival prende il via lunedì 9 luglio, con Fabri Fibra in Piazza Loggia. Seguirà Frah Quintale, stesso posto e stessa ora - i concerti in scena dalle 21.30 - sabato 10 luglio. Come d’abitudine, tanti nomi di spicco: venerdì 13 luglio i Baustelle, sabato 14 Fabrizio Moro, mercoledì 18 i Negrita. Brescia Summer Music si prenderà una pausa ad agosto, per tornare poi sabato 8 settembre con Ermal Meta.

I biglietti

Il festival è pronto da un po’, ma è stato presentato ufficialmente mercoledì mattina. Chiaro allora che i biglietti siano ancora disponibili, e parecchi: per informazioni e per acquistare basta un clic su bresciasummermusic.it. Per i concerti di luglio biglietto unico, posto in piedi a 25 euro fatta eccezione per Frah Quintale, che costerà 15. Per Ermal Meta invece sono programmati tre settori, da 30, da 40 e da 50 euro. In caso di maltempo, quella di Meta sarà l’unica data che verrà spostata al Brixia Forum.