Brescia: palazzo Loggia si colora di verde

Nella notte tra il 14 e il 15 settembre palazzo Loggia sarà illuminato di verde in occasione dell’iniziativa “Coloriamo l’Italia di verde”, evento nazionale dedicato alla lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica.

Il Comune di Brescia aderisce alla campagna promossa da Aisla - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica - che proprio il prossimo il 15 settembre celebrerà la XII Giornata nazionale sulla SLA.

Oltre trecento volontari raccoglieranno fondi per sostenere l’Operazione Sollievo, progetto che intende aiutare i malati di Sla che hanno bisogno di un assistente famigliare, di letti speciali e comunicatori e di consulenze psicologiche, legali e fiscali.

Il 15 settembre a Brescia, in corso Zanardelli, un gazebo di Aisla sarà disponibile per informazioni e per le donazioni.