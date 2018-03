Brescia: Metro Day 2018

A cinque anni dalla sua inaugurazione, la metropolitana di Brescia è sempre più legata alla sua città e ai suoi utenti, ed è proprio insieme a tutti loro che il Comune di Brescia e il Gruppo Brescia Mobilità dedicano alla nostra metropolitana una giornata di festa.

Bresciani e non, tutti sono invitati al Metro Day in programma domenica 18 marzo alle 16.30 in Piazza Vittoria, con grande show musicale, con molti importanti ospiti.

Sul palco saranno presenti la giovanissima Gaia Massetti, Le Deva il quartetto femminile composto da Roberta Pompa, Greta Manuzi, Verdiana Zangaro e Laura Bono. A seguire direttamente da Los Angeles arriva Sergio Sylvestre, vincitore della quindicesima edizione del talent show Amici di Maria de Filippi, con in chiusura la musica dance di Marvin & Andrea Prezioso.

Il tutto sarà sapientemente condotto dal comico bresciano Giorgio Zanetti. L’evento sarà, come sempre, gratuito e viaggiare in metropolitana sarà gratis a partire dalle 14 e fino a fine servizio.