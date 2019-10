Brescia: mercatino dell'antiquariato in piazza Vittoria

Domenica 13 novembre si rinnova l'appuntamento con il mercatino dell'antiquariato di Piazza della Vittoria a Brescia . Potrete passeggiare tra gli allestimenti dei commercianti che esporranno mobili antichi e d'epoca , quadri , complementi d'arredo vintage ed oggetti di design, modernariato, collezionismo cartaceo, stampe, cartoline, francobolli, libri. Accessori da abbigliamento bijoux e borse. Non mancheranno libri e dischi in vinile. Dalle 8.00 alle 18.00 saremo disponibili per soddisfare ogni vostra richiesta.