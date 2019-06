Avengers, labirinto Maya, seggiolini volanti: apre il grande Luna Park di Brescia

Un'estate ricca di attrazioni e giochi adrenalici anche per chi non lascerà la città dopo la fine delle scuole. L'area festa di via Borgosatollo, a San Polo, ospita il tradizionale Luna Park, meta, da decenni, di grandi e piccini. Tutto pronto per la grande inaugurazione, che avverà tra pochissime ore. Una grande festa accompagnerà il taglio del nastro, non solo: dalle 20 alle 21 le attrazioni saranno gratuite per tutti.

I Giochi

Trenta le giostre del Luna Park, che ha più di cento anni di storia. Accanto alle attrazioni più tradizionali - dal Brucomela ai Seggiolini volanti (meglio conosciuta come giostra dei 'calci nel sedere') - le giostre più moderne ed 'estreme'. Tra le novità dell'edizione 2019 ci sono il labirinto Maya e il Super Pendolo Avengers, una giostra ad altro tasso di adrenalina ispirata ai supereroi della Marvel. Non mancheranno glia autoscontri e, per i più grandi, un simulatore virtuale. Non mancano i classici chioschi con zucchero filato, caramelle e frittelle e i giochi a premi, sia per gli adulti che per i bambini.

Gli orari

Il Luna Park resterà aperto fino al 18 agosto, con tre soli giorni di stop - dal primo al quattro luglio compresi - per consentire alcuni interventi di modifica. I cancelli chiuderanno, ogni sera, alle 24. Previsti sconti sul prezzo delle singole giostre per coloro che visiteranno il parco divertimenti nelle serate di mercoledì, giovedì e domenica.