"Il nido cantante': corso musicale per mamme e bimbi dagli 0 ai 3 anni

Il nido cantante: corso musicale per mamme con bimbi di 0-36 mesi. Un nuovo approccio, basato sul metodo ungherese Kodály, e nuove esperienze insieme ai piccoli. Un corso per circondare i bimbi con musica, studiare nuovi canti selezionati con cura, giocare con i propri bimbi, studiare filastrocche, rime e giochi in braccio, rinforzare l’intimità e il legame tra mamma e piccolo.



La lezione di presentazione del corso 'Il Nido Cantante' si terrà mercoledì 21 febbraio presso il centro Anam Arup Yoga di viale Sant'Eufemia, a Brescia. La prima lezione di presentazione è gratuita. Per info: cell: 331 909 8527; mail: ilnidocantante@gmail.com. ; Facebook: Il-Nido-Cantante