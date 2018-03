E’ tempo di Brescia Fun Festival, il più grande evento del divertimento mai organizzato in città. Diciotto giorni da vivere intensamente per scacciare la noia con il “Luna Park delle Meraviglie” e la una grande ruota panoramica, salagioni anni ’80, automobili e aerei telecomandati, spettacoli country, dj set, karaoke e area coperta “food and drink” di 400 metri quadri, con tante specialità per colazioni, pranzi e cene (7 punti ristoro e ricco menù: dal tradizionale panino con la salamina alla paella).