Fiat 130: l'ultima ammiraglia, presentazione del libro di Marco Visani

Sabato 14 settembre, al Centro Culturale Franzoni Auto Divisione Classic, si parlerà della Fiat 130 berlina e coupè “L’ultima ammiraglia”. Presenterà il suo libro il giornalista e scrittore Marco Visani che ha raccolto la storia e le vicissitudini di una delle più rappresentative ammiraglie di Casa Fiat, classe 1969, concepita attorno ad un 6 cilindri a V di assoluta eccellenza, firmato dal “maestro” Aurelio Lampredi.

La berlina diventerà “l’auto blu” per antonomasia e, in questa veste, sarà suo malgrado la triste protagonista del sequestro Moro. Altrettanto indimenticabile sarà la 130 coupè, fra le massime espressioni di Pininfarina, al pari delle sue derivate. Una pagina di storia dell’automobile italiana che sarà interessante scoprire ed approfondire. Per partecipare è importante pre-iscriversi inviando una mail all'indirizzo: divisioneclassic@franzoniauto.it