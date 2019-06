Carmine: Rainbow Pride Party

La manifestazione del Gay Pride di Brescia del 15 giugno non terminerà con il corteo tra le vie del centro. Musica e balli continueranno infatti al Carmine con il "Rainbow Pride Party": cibo, birra, tavolini in strada, musica e tanti concerti live, dalle 19 fino alle 23.30.

Il programma completo:

- PALCO 1

Bar la Torre

via San Faustino angolo p.zzle C. Battisti

NICOLINO DJ

Deep&soulful House

- PALCO 2

Sottoscala

Bar Battaglie

Il Crivello

Via delle battaglie angolo via porta pile

GROOVE STATION

Giunta Lovva Sound & IRE G.

GiamaicanMusic

- PALCO 3

LUMI Via Porta Pile

Via Porta pile

DIGGEI CHANG

from Cassero LGBTI center and Pussy Galore

dal Funky agli anni '80

- PALCO 4

Osteria Croce Bianca

Via F.lli Bandiera angolo Via Marsala

Omar Emme Djset

Funky&Black mix

- PALCO 5

Casa del Popolo - Carmine

CARMEN*TOWN

Via f.lli bandiera

Summer Trash Festival 2019 Best Carmine!

con Beppe Orizzonti

Il meglio del peggio degli anni 70,80 e 90

H.23.00 BSamba19

Musica e cultura Brasiliana itinerante

- PALCO 5

ENOTEMA DEL CARMEN

Bar D'altri

Supporter: Maurizio Quattordici

Via f.lli bandiera

Jean-Luc Stote Selecta

80's original Rock Pop

- PALCO 7

Galleria dell'Ombra

Support: CARME

via Nino Bixio

PulsaLaPussy Music Selector

Indie, punk, elettro, wave and pop

- PALCO 8

I Dù dela Contrada

Officine dello Spirito

Box.

Supporter: OCIO Sushi Lab + MANIfàktura store &lab + KeBù - The Art Of Kebab

Contrada del Carmine

DJ Francesco Andreoli

Rock, pop, funk, rap, indie, brit and trash