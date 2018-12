Brescia: Corsa dei Babbo Natale & Babbo Running

L’associazione Dopolavoro Comune di Brescia e la società sportiva Italia Runners, con il patrocinio del Comune di Brescia, insieme organizzano la 10^ Corsa dei Babbo Natale & Babbo Running.

Partenza: ore 9:00 – Piazzale Locomotiva, Castello di Brescia

Arrivo: Castello di Brescia

Percorso: 5 e 9 km

Manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con abito di Babbo Natale e cappellini forniti all’iscrizione.

Ci sarà anche un trenino turistico per rendere più divertente la giornata.

Parte del ricavato verrà devoluto alla Fondazione Scuola NIkolajewka.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

Pettorale + abito di Babbo Natale – 10 €

Pettorale + cappellino di Babbo Natale + gadget – 5 €

Pettorale – 2 €

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

ONLINE: pagando con carta di credito tramite il seguente link #runtogether

OFFLINE: compilando la scheda d’iscrizione e versando in contanti la quota d’iscrizione nei punti vendita autorizzati a Brescia.

AGENZIA DI VIAGGI TATAMI:

Via F.lli Ugoni 8/C, BRESCIA

COVER STORE:

Via X Giornate 73, BRESCIA

COVER STORE:

c/o Multisala OZ, Via Sorbanella 12, BRESCIA

DECATHLON BRESCIA STAZIONE:

Viale della Stazione 56, BRESCIA

DECATHLON RONCADELLE:

Via E. Mattei 33/35, RONCADELLE (BS)

DECATHLON CASTENEDOLO:

Via Dritta snc, CASTENEDOLO (BS)

DECATHLON ORZINUOVI:

CC Orceana, Viale Adua, ORZINUOVI (BS)

FORREST GUMP:

Via Orzinuovi 50/D, BRESCIA

GIALDINI:

Via Triumplina 45, BRESCIA

HELLO FIT:

Viale Sant’Eufemia 194,

HELLO FIT:

Via Lazio 38, ROVATO (BS)

L’IDROTERMICA DI AMICI:

Via Francesco Lana, 15/A, 25065 Lumezzane BS

MALETTI SPORT:

Via Alessandro Lamarmora 336, BRESCIA

IN LOCO: compilando la scheda d’iscrizione e versando in contanti la quota d’iscrizione domenica 16 dicembre dalle ore 7.00 alle 8.30 presso il Babbo Village allestito in Piazzale della Locomotiva, Castello di Brescia.

RITIRO KIT GARA

Se ti sei iscritto online o nei punti ufficiali, potrai ritirare il tuo kit gara domenica 16 dicembre dalle ore 7.00 alle 8.30 presso il Babbo Village allestito in Piazzale della Locomotiva, Castello di Brescia.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Domenica 16 dicembre il Babbo Village aprirà alle ore 7.00 in Piazzale della Locomotiva, Castello di Brescia. Sarà possibile ritirare il kit incluso nell’iscrizione e, per gli ultimi ritardatari, iscriversi all’evento.

Ore 7.00 – Apertura Babbo Running Village

Ore 8.00 – Intrattenimento e animazione

Ore 9.00 – START

Ore 10.30 – Ristoro finale

Ore 11.00 – Intrattenimento e animazione

Ore 12.30 – Chiusura evento

RICONOSCIMENTI

I riconoscimenti ai 15 gruppi più numerosi verranno consegnati al termine della manifestazione al Castello di Brescia.