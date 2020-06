Brescia: "Cinema sotto le stelle" al MO.CA

Dal 24 giugno al 30 agosto, da mercoledì a domenica, presso lo spazio MO.CA di palazzo Martinengo a Brescia arriva "Cinema sotto le Stelle", per tornare a godersi la magia della "settima arte" dopo lo stop dovuto al Coronavirus.

Biglietterie aperte dalle 21 in Via Moretto 78, spettacolo alle 21.30. In caso di pioggia le proiezioni si terranno al Cinema Sociale. L'evento è organizzato da Il Regno del Cinema.