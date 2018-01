Tutto pronto per la seconda edizione di Cidneon

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

MILANO, 23 gennaio 2018. Questa mattina è stato presentato alla stampa, presso la Sala Pirelli della Regione Lombardia, la seconda edizione di CidneON, il Festival Internazionale delle Luci in programma al Castello di Brescia dal 10 al 17 febbraio.

A fare gli onori di casa l’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Mauro Parolini, affiancato dal Sindaco di Brescia Emilio Del Bono, dal Presidente del comitato Amici del Cidne ONLUS, promotore dell’evento, Giovanni Brondi, i Direttori Aristici Fabio Larovere e Andrea Faini e il CEO di UP! Strategy to action, agenzia partner per l’organizzazione, Tiziano Bonometti. Per l’Assessore Parolini: “CidenON è un evento sostenuto con convinzione dalla Regione Lombardia con il riconoscimento del ruolo di grande evento che esalta le particolarità e l’eccellenze di Brescia, in particolare del castello che merita di essere più conosciuto e visitato. Eventi come questo sono necessari”.

CidneON rientra nel circuito di ILO (International Light Festival Organisation), la rete mondiale che raccoglie le più importanti rassegne di light-art del pianeta. “Natura e Architettura” è il titolo scelto dagli organizzatori per l’edizione 2018 per indicare un percorso emozionante e originale dove le installazioni e le proiezioni di light art vogliono prendere spunto dalla singolare “architettura naturale” del castello per ampliare l’orizzonte dell’immaginazione grazie alla creatività degli artisti coinvolti, chiamati a mettere in dialogo storia, natura e fantasia. Anche quest’anno il Festival è gratuito.

Tuttavia, in considerazione dell’alto afflusso al Castello registrato nella prima edizione, sarà possibile evitare le lunghe code grazie a una “Chiave Magica” che garantirà l’accesso a una fast lane dedicata. Il servizio costerà 8 Euro e sarà acquistabile attraverso il sito ufficiale www.CidneON.com. Ci sarà inoltre la possibilità di avere uno sconto per gruppi superiori alle 20 unità.