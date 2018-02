Brescia: carnevale al centro commerciale Freccia Rossa

BRESCIA. Il centro commerciale Freccia Rossa si prepara ad accogliere un magico Carnevale pieno di attività tutte dedicate ai più piccoli e alla loro fantasia! Da domenica 11 a martedì 13 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, tanti simpatici appuntamenti che intratterranno i bambini e le loro famiglie.

Il carnevale del Freccia Rossa sarà dedicato ai supereroi e alle principesse che animeranno la galleria commerciale con tante attività, allestite nella piazza centrale al piano zero. I piccoli visitatori potranno infatti dare sfogo alla loro creatività con il laboratorio di realizzazione delle mascherine da supereroe, grazie al quale potranno vestire i panni dei loro beniamini divertendosi con i loro amici. I giochi continuano con il coloratissimo Truccabimbi, per trasformarsi nel proprio personaggio preferito in compagnia di una delle principesse più amate dei cartoni animati: Cenerentola.

Infine, solo nella giornata di domenica 11, dalle ore 15.00 alle 19.00, gli straordinari Supereroi Ironman e Acquaman faranno tappa al Freccia Rossa per regalare a tutti i bimbi dei fantastici momenti di festa e rallegrare le famiglie con i loro costumi e i loro superpoteri. Solo per la giornata di martedì 13 febbraio, invece, sempre dalle ore 15.00 alle 19.00, sarà il mitico Spiderman ad affiancare Acquaman e i due supereroi intratterranno i piccoli ospiti con le loro grandiose abilità.

Angela Berto, direttore del centro commerciale ha commentato: “Anche quest’anno siamo felici di festeggiare il Carnevale con nuove e vivaci attività pensate per la gioia dei più piccini. In particolar modo per questa festa, siamo lieti di offrire ai bambini l’occasione di giocare con la loro immaginazione e trascorrere delle giornate all’insegna dei colori e della spensieratezza.”