Brescia: Summer Camp 2020 (anche in castello)

L’estate si avvicina e Fondazione Brescia Musei vuole tornare ad essere vicino alle famiglie e ad accogliere i bambini nei nostri grandi spazi in tutta sicurezza, in occasione del Summer Camp che quest’anno è stato pensato e declinato in un’edizione speciale.

Summer camp in tutta sicurezza

Le attività, divertenti ed educative, verranno proposte ad un massimo di 7 bambini per gruppo e saranno svolte per lo più all’aperto: nei chiostri e nel giardino del museo e nella fossa viscontea e gli spazi verdi del Castello.

In caso di maltempo ci si sposterà nelle ampie sale aerate del Museo di Santa Giulia o del Piccolo Miglio in Castello.

Gli operatori presenti garantiranno sempre la debita distanza tra i bambini, e il corretto utilizzo delle mascherine chirurgiche, soprattutto negli spazi al chiuso.

Spazi e materiali saranno giornalmente disinfettati e naturalmente saranno messi a disposizione liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani.

La novità di quest’anno: Summer camp anche in Castello

Si consolida il format di SUMMER CAMP che coprirà nuovamente tutta l’estate! Dal 15 giugno fino all’11 settembre, con un unico orario esteso dalle ore 9.00 alle 16.00.

NB: Le date possono subire variazioni a seguito di nuove ordinanze.



Quest’anno sarà offerta un’avventura tutta nuova ai nostri affezionati frequentatori e a chi ci seguirà per la prima volta!

Oltre alla splendida cornice del Museo di Santa Giulia, parte del camp è ambientato nella magica atmosfera del Castello di Brescia, luogo dove vivere indimenticabili esperienze tra spazi verdi, il Museo delle Armi, torri e ponti levatoi, storia e fantasia.