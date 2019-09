Brescia: Domenica Ecologica

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, il 22 settembre si terrà a Brescia la Domenica Ecologica, con divieto di circolazione per auto e mezzi inquinanti del centro storico dalle 9 alle 18.



Saranno escluse le seguenti strade: via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo Da Vinci, via Pusterla, via Turati e Piazzale Arnaldo. Il biglietto per il trasporto pubblico in area urbana, sia bus sia metropolitana, sarà valido per l'intera giornata.