Al via, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, la terza edizione del Brescia Bike Festival la tre giorni di eventi, laboratori, spettacoli, sfide ed esposizioni dedicata alla bicicletta, alla mobilità sostenibile e allo slow travel.

Grazie alla sinergia con il Comune di Brescia e alla collaborazione con FIAB Amici della Bici Brescia venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre sarà possibile scegliere tra 18 diversi eventi….a due ruote!

Il fitto programma inizia venerdì 20 settembre alle ore 17.00 in Largo Formentone con l’inaugurazione del Festival e con la premiazione del concorso “Al lavoro in bicicletta” lanciato il 3 giugno 2019 seguita alle ore 18.00 dallo spettacolo di strada “La cucina errante”.

Tra i numerosi eventi in calendario segnaliamo:

Sabato 21 settembre alle ore 15.00 in Piazza Paolo VI il laboratorio per bambini “Brescia Sostenibile” con giochi e allestimenti alla scoperta della sostenibilità ambientale.

Sabato 21 settembre alle ore 17.00 in Piazza Vittoria “Appunti di viaggio…al Bike Festival", un incontro ad ingresso libero per promuovere la salute e il benessere nella città attraverso corretti stili di vita, e sempre sabato 21 settembre alle ore 21.00 presso il teatro Sant’Afra lo spettacolo teatrale “Gimondi – una vita a pedali” sull’incredibile storia di Felice Gimondi.

Grande finale domenica 22 settembre: alle ore 16.00 tutti in Piazzale Arnaldo per “Quattro chiacchiere con il Campione” Maurizio Fondriest dove il giornalista Claudio Ghisalberti ci accompagnerà alla scoperta di aneddoti e segreti della sua carriera contraddistinta dalla vittoria ai campionati del mondo di ciclismo su strada nel 1988, e a seguire alle ore 17.00 prenderà il via l’emozionante spettacolo musicale “Bike Festival Music Show” a cui farà seguito l’attesissima “Sfida al Campione”, la corsa non competitiva – e anche un po’ goliardica – che coinvolgerà ancora Maurizio Fondriest: sarà lui il campione che tutti, sportivi e non, potranno sfidare in brevi circuiti intorno alla Piazza in sella alle biciclette di Bicimia. Le iscrizioni si effettueranno direttamente in loco oppure compilando l’apposito modulo.

A partire dalle ore 15.00 e per tutto il pomeriggio in Piazzale Arnaldo musica e animazione di Radio Bresciasette.

Sempre domenica 22 settembre è prevista per l’intera giornata la domenica ecologica con la chiusura al traffico del centro storico dalle ore 9.00 alle 18.00 e biglietto unico valido per l’intera giornata sulla rete del trasporto pubblico (bus + metropolitana).

Anche quest’anno gli esercizi commerciali del centro saranno coinvolti nel “Bike Network”: i negozi aderenti allestiranno a tema le loro vetrine o altri spazi all’interno dei locali dando spazio alla propria creatività e il supporto dello staff del Gruppo Brescia Mobilità che fornirà un “bike kit” per l’allestimento e gadget da distribuire ai clienti che parteciperanno al Festival.

Tutti gli eventi del Bike Festival sono gratuiti e ad ingresso libero.