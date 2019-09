Brescia Bike Festival: 3 giornate, 4 luoghi, 18 eventi

Dalla passione dei bresciani per la bicicletta e dal successo di tutte le iniziative a due ruote che il Gruppo Brescia Mobilità propone nel corso dell’anno nasce la terza edizione del Brescia Bike Festival, la tre giorni dedicata esclusivamente al mondo delle due ruote.

L’invito anche quest’anno è a cambiare prospettiva e a mettere in circolo il buonumore: un’esortazione a riscoprire Brescia attraverso la mobilità sostenibile e la bicicletta, grazie alla quale è possibile migliorare non solo la qualità della propria vita ma anche quella della città in cui viviamo, rendendola più sostenibile, pulita e accogliente.

Il fitto programma inizia venerdì 20 settembre: alle 17.00 in Largo Formentone si terrà l’inaugurazione del Festival; mentre alle 18.00 inizierà il mirabolante spettacolo di strada “La cucina errante”.

Sabato 21 settembre si comincia con una pedalata tra le piante di pesco, mentre il pomeriggio sarà ricco di appuntamenti dedicati ai più piccoli in Piazza Paolo VI e Piazza Vittoria. La giornata si concluderà presso il Teatro Sant’Afra con uno spettacolo teatrale dedicato all’incredibile vita di Felice Gimondi.

Giornata clou del Brescia Bike Festival sarà domenica 22 settembre con eventi dal mattino fino alla sera, tra cui spiccano in Piazzale Arnaldo l’emozionante spettacolo musicale “Bike Festival Music Show” e l’attesissima “Sfida al campione”, la corsa non competitiva in cui tutti, sportivi e non, potranno sfidare il famoso campione Maurizio Fondriest in sella alle biciclette di Bicimia.

Tutti gli eventi del Brescia Bike Festival sono gratuiti e ad ingresso libero.

Per maggiori informazioni e il programma completo del Festival è possibile consultare la sezione dedicata su www.bresciamobilita.it oppure richiedere la brochure presso il Bike Point di Largo Formentone e gli Infopoint Turismo e Mobilità di Via Trieste 1 e Viale della Stazione 47.