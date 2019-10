Brave Ragazze, il nuovo film di Michela Andreozzi, dal 10 ottobre al cinema

“Qualche anno fa, lo sceneggiatore Alberto Manni mi presentò l’embrione di questa storia, ovvero un articolo di cronaca che raccontava in poche righe la vicenda – ambientata nella provincia francese degli anni 80 - di quattro donne disperate, senza arte né parte che, affogate in un mare di difficoltà e impossibilitate a (o forse incapaci di) risolverle, decidevano di dare una svolta alle loro vite impugnando le armi per rapinare la banca del paese travestite da uomini”.

Nasce così “Brave Ragazze”, il secondo lungometraggio di Michela Andreozzi che dopo il successo di “Nove Lune e mezza” torna nuovamente nei panni di regista, sceneggiatrice e attrice di una action comedy tutta al femminile, che vede un nutrito cast di attrici di talento: Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico e con la partecipazione di Luca Argentero, Stefania Sandrelli e Max Tortora.

Riadattato al contesto di una Gaeta negli anni 80, Brave Ragazze racconta la storia di quattro donne, armate di pistola e bigodini che provano a cambiare il corso della propria vita.

Anna (Ambra Angiolini) è sola, con due figli da mantenere e nessun lavoro stabile. Maria (Serena Rossi) è devota alla Vergine ed è vittima di un marito violento. Chicca (Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia D’Amico), sorelle di indole opposta, sognano un futuro migliore. Col coraggio di chi ha poco da perdere, insieme decidono di svaligiare una banca travestite da uomini. La rapina, su cui è chiamato ad indagare il commissario Morandi (Luca Argentero), darà inizio a un vortice di eventi spericolati destinato a stravolgere il destino delle “brave ragazze”.



Prodotto da Vision Distribution e Paco Cinematografica, sarà distribuito dalla stessa Vision distribution dal 10 ottobre nelle sale di tutta Italia.