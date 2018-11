Black Week al Centro Commerciale Auchan Mazzano

Dal 16 al 23 novembre sconti speciali e occasioni imperdibili



Freme sempre di più l’attesa per il Black Friday, il venerdì di novembre in cui tutti i negozi offrono prodotti di grande qualità a un prezzo molto conveniente. Ma c’è un’ottima notizia per tutti i visitatori del Centro Commerciale Auchan Mazzano, dove questa grande iniziativa partirà molto prima e durerà un’intera settimana.

Dal 16 al 23 novembre, tutte le categorie merceologiche saranno protagoniste di sconti speciali e occasioni da non perdere per dare a chiunque la possibilità di iniziare a fare i regali di Natale, acquistare prodotti al ribasso o dedicarsi semplicemente allo shopping.

Per essere sempre aggiornato sugli eventi e le promozioni del Centro è possibile collegarsi al sito http://www.mazzano.gallerieauchan.it/ e alla pagina Facebook https://www.facebook.com/centrocommercialeauchanmazzano, sempre aggiornata e ricca di contenuti.