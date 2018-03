"Ballando on the road": i bresciani Linda e Jacopo in semifinale su Rai Uno

Ci sono anche due ragazzi bresciani in corsa per “Ballando on the road”, talent show televisivo di Rai Uno condotto da Milly Carlucci e spin-off del più noto “Ballando con le stelle”, dove in gara ci sono dei vip. In questo caso invece a partecipare sono ragazzi “normali”: il prossimo aprile vedremo in semifinale, in televisione, anche Jacopo e Linda Tavana.

I due fratelli hanno 19 e 15 anni e abitano a Villa Carcina: grazie alla loro passione (e alla loro bravura) sono riusciti a sbaragliare più di 10mila concorrenti in tutta Italia, arrivando appunto a conquistarsi un posto nell'elite dei ballerini della seconda edizione del talent, gli otto semifinalisti in gara tra poche settimane.

Linda e Jacopo sono due specialisti del mambo: in particolare, il fratello maggiore si sarebbe avvicinato ai balli latini dopo aver assistito al saggio di danza della madre. Una storia di rinascita: rimasto a lungo in sedia a rotella a causa di un incidente, a 15 anni ha rialzato la testa. E ha cominciato a ballare.

Di fianco a lui la scatenata sorella: insieme si sono iscritti a un'accademia di danza di Bergamo per poi approdare a Milano, alla nota Latin Soul Dance. Anche se giovanissimi, per loro potrebbe davvero essere l'occasione della vita: i vincitori di “Ballando on the road” potranno partecipare (in estate) al Fini Dance Festival di New York.