Domenica 7 luglio, a Lonato del Garda è in programma "Ammira Lonato", giornata di festa con percorso giochi al Parco della Rocca (ore 16-20), concerto d'estate in piazza (ore 21) e gran finale con "L'incendio della Torre Civica", emozionante spettacolo pirotecnico al via alle 23.