Sognando Miss Italia: due ragazze bresciane lottano per la finale

Buone notizie per le bellezze nostrane in gara per Miss Italia: dalle rive del fiume Po, dal piccolo Comune di San Daniele (in provincia di Cremona) il concorso organizzato al Fanunka Beach Bar ha decretato il passaggio alle finali regionali di due ragazze bresciane, Alessia Pasetti di Agnosine e Chiara Torresani di Manerbio.

Pasetti ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza, meritandosi la fascia di Miss Fanunka: ha vinto la selezione cremonese classificandosi al primo posto, seguita da Giada Perletti di Telgate e Greta Belloli di Castelrozzone, a completare il podio.

Ma sono sei le ragazze che si sono qualificate per le finali regionali: oltre alla “nostra” Torresani, che è arrivata quinta, anche Nicole Faccioli di Bozzolo e Laura Bevilacqua di Limbiate. Due note sulla vincitrice: Alessia Pasetti ha 23 anni, è alta 1 metro e 75. Lavora in un centro commerciale, è una grande appassionata di danza.

E tra le bellezze in gara c'è anche una bresciana che ce l'ha (quasi) fatta, già qualificata per le pre-finali di Miss Italia 2018: si tratta di Denise Ayroldi, 18enne di Cellatica che alla fine di giugno si è aggiudicata la corona di Miss Miluna Lombardia.