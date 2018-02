A 17 anni vola verso Miss Mondo: il sogno di una giovanissima bresciana

Davvero a un passo dal traguardo: la giovanissima (e bellissima) Serena Guerini, 17enne originaria di Gardone Valtrompia, si sta giocando la partita della vita, ovvero la qualificazione alle finali internazionali di Miss Mondo, il concorso di bellezza che il prossimo autunno incoronerà la reginetta più bella di tutto il pianeta.

Lo scrive il Giornale di Brescia: Serena è una giovane studentessa che si avvicina alle passerelle quasi per caso, per gioco. Qualche sfilata l'ha già fatta, ma è il padre che spinge per farla sfilare di nuovo: prima in paese, poi in tutta la Valtrompia. E' da queste prime esperienze che sarebbe stata notata da un “talent scout”.

Alla ragazza la stoffa non manca, in pochi mesi si guadagna la meritata notorietà locale: in particolare, il suo più grande successo (per ora) la partecipazione al concorso Miss&Mister Model Italia al Gran Teatro Morato di Brescia.

Nel suo curriculum si contano già otto fasce da reginetta: mica male. Il prossimo appuntamento (forse decisivo) il 19 maggio, quando si giocherà la qualificazione regionale, appunto per Miss Mondo. Tanta voglia di crescere, di divertirsi e perché no di arrivare fino in fondo.

Senza mai dimenticare i suoi obblighi, come la scuola (studia al Pastori), o le sue grandi passioni (vedi la pallavolo e la danza). Ma più di tutti la giovane Serena Guerini ama gli animali: vera appassionata, non ha mai nascosto il suo sogno nel cassetto: diventare un giorno, chissà, un carabiniere dei Forestali, di quelli a cavallo.