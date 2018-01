“Cannavacciuolo non ti temo”: un professore bresciano a Masterchef Italia

C’è anche un bresciano (d’adozione) alla corte di Masterchef: si chiama Rocco Buffone, classe 1988 e originario di Amantea, in provincia di Cosenza, abita da tempo a Urago d’Oglio. Il suo motto è già diventato un must: “La cucina non è questione di fisica, ma soprattutto di chimica”. Parola di esperto: Buffone infatti è professore di chimica.

Passata la prima settimana, lo vedremo in televisione anche la seconda: ha già conquistato i giudici nella prima puntata, vincendo tra l’altro un quasi derby. Nel testa a testa con Tiziana, 44enne di Romano di Lombardia, alla fine l’ha spuntata lui, tra un guizzo e un’intuizione culinaria.

La cucina come grande passione. “Ho iniziato a cucinare durante l’università per sopravvivenza – dice Rocco – partendo da una semplice pasta aglio, olio e peperoncino, poi mettendomi alla prova con piatti più elaborati ho capito che la necessità si stava trasformando in passione”.