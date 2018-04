Brescia: 500 Miglia Touring

Torna la 500 Miglia Touring, prestigiosa manifestazione in formula turistica: quest’anno si svolgerà da venerdì 20 aprile a domenica 22 aprile 2018.

La manifestazione parte come da tradizione dal cuore storico di Brescia, Piazza della Vittoria. Gode del patrocinio delle Regioni Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, delle Province toccate dal percorso, oltre ai comuni dove si effettueranno riordini e soste.

Gli equipaggi percorreranno strade, luoghi e borghi suggestivi, fra bellezze naturalistiche e architettoniche, tra le più belle del Nord Italia.

Un appuntamento dunque ancora una volta pensato come un evento unico, che si propone con una formula semplice, ma accattivante, proponendo accanto ad un percorso volto alla scoperta dei luoghi e degli scorci più suggestivi del nostro Paese, anche una serie di “verifica”: non solo cronometro ma anche domande di conoscenza culturale, geografica e gastronomica attinenti al percorso. Tutte le prove saranno facoltative e quindi agonismo solo per divertimento mettendo alla prova l’abilità di affiatamento degli equipaggi.

Per la 20° edizione saranno 120 gli equipaggi provenienti da 8 nazioni europee: Olanda, Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Irlanda e Spagna.

PROGRAMMA



Venerdì 20 aprile

Dalle 9.00 accoglienza degli equipaggi in Piazza Vittoria a Brescia

Ore 10,30 Saluto delle autorità, partenza dei veicoli e tour per le vie del centro storico. Si prosegue per Borgosatollo, Castenedolo, Montichiari, Lonato, Desenzano, Peschiera fino a Castelnuovo del Garda per il pranzo al Gardaland Resort.

Alle 15.00 si riparte per Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Malcesine, Torbole d/G., Mori, Rovereto, Trento, Lavis, Bronzolo, fino a Bolzano con l’arrivo in piazza Walter e la sosta notturna delle auto. Gli equipaggi soggiorneranno negli alberghi adiacenti la piazza.

Sabato 21 aprile

Ore 8,30 partenza da Piazza Walter a Bolzano, si prosegue per Terlano, Vilpiano, Narano, Passo Palade, Fondo (qui una sosta con buffet), Cagno, Dimaro, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Tione fino a Comano per il pranzo al Grand Hotel di Comano.

Ore 15.30 si riparte in direzione Sarche, Padergnone, Drena, Arco fino a Riva del Garda con l’arrivo in piazza Tre Novembre e la presentazione delle auto.

Dopo un aperitivo in piazza trasferimento all’hotel Du Lac et Du Parc per la cena e la sosta notturna.

Domenica 22 aprile

Ore 8,30 partenza da Riva del Garda, si prosegue per Molina di Ledro (riordino al lago di Ledro) Storo, Lodrone, Ponte Caffaro, Anfo, Lavenone, Vestone, Nozza (sosta presso la sede della Comunità montana di Valle Sabbia), Casto, per Lodrino, Brozzo, Marcheno, Gardone Val Trompia, Ponte Zanano Polaveno (breve riordino), Iseo, fino a Erbusco, per il pranzo al ristorante Pionono

Alle 15,30 si riparte per Rovato per Ospitaletto, Castegnato, Roncadelle per rientrare a Brescia per la conclusione della manifestazione in Piazza Vittoria con la consegna dei riconoscimenti.



SOSTA A MONTICHIARI



La carovana delle 120 auto giungerà a Montichiari nella mattinata di venerdì 20 aprile alle 11.30 circa. Provenienti dalla SP 236 (uscita fiera) si percorrerà via Brescia, viale Marconi, corso Martiri della Libertà, via Trieste, via Tre Innocenti per proseguire per viale Europa in direzione Lonato del Garda.

In via Trieste le auto effettueranno una “verifica” per poi sostare brevemente. Un rappresentante dell’Amministrazione Comunale consegnerà una targa di riconoscimento al veicolo che riterrà più “simpatico”.