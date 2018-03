Cosa fare a Brescia dal 30 marzo al 2 aprile: gli eventi del weekend di Pasqua

Sebbene quello in arrivo sia un weekend dal tempo incerto (pioggia sabato, sole e nuvole a Pasqua e Pasquetta), non mancheranno eventi e appuntamenti per godersi appieno questi tre giorni di festa.

Dalla bellissima mostra in città “Picasso, De Chirico, Morandi”, che sta attirando visitatori da tutta Italia, ai mercatini vintage o alle fiere del cioccolato, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Da non dimenticare poi il Brescia Fun Festival, la più grande fiera del divertimento che la città abbia mai ospitato.

Abbiamo selezionato per voi tutti i migliori appuntamenti. Ecco allora il nostro menù pasquale del divertimento, e buon divertimento a tutti!

SAGRE E FIERE:

— Valtenesi con Gusto

Rassegna enogastronomica dedicata all’Olio Garda Dop

— Orzinuovi: Mercato dell’Antiquariato

Mercatino vintage e dell’antiquariato

— Pasqua a Tremosine

Specialità gastronomiche, giochi e tanto divertimento

— Iseo: Vanitas Market

Mostra mercato della moda d'epoca e handmade

— Desenzano: Festa del Cioccolato

Maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia

— Pasqua a Bardolino

Bancarelle con artigianato e enogastronomia dal Sud Italia

— Riva del Garda: Choco Music

Grande festa del cioccolato artigianale



FESTE, SPETTACOLI E CONCERTI:

— Brescia Fun Festival

Il più grande evento del divertimento mai organizzato in città

— Festival della Sostenibilità sul Garda

Ricco programma di eventi all’insegna della sostenibilità ambientale

— Montichiari: Show Experience firmata Kai Leclerc

Grande spettacolo circense da “Cloe, la Città invisibile”



VISITE E MOSTRE:

— Pasqua a Solferino e a San Martino della Battaglia

I parchi e i musei a prezzo speciale

— Desenzano: Le Emozioni del 100° Giro d’Italia

In mostra bici d’epoca della collezione privata di Ernesto Colnago

— Pezzaze: riapre la Miniera Marzoli

Viaggio sul trenino nel cuore della montagna

— Brescia: mostra “Picasso, De Chirico, Morandi”

A Palazzo Martinengo i capolavori dalle collezioni private bresciane

— Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere

— Brescia: mostra "Sicinimod Ed"

Mostra dedicata a Gino De Dominicis

— Brescia: mostra "Aim In Time"

Mostra fotografica dedicata a Enrica Magnolini