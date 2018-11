Uffici condivisi e spazi open-space: anche sul Garda sbarca il coworking

Un progetto dal fascino metropolitano alle pendici delle colline gardesane: in quel di Manerba, sulla Sp568 alla rotatoria del bivio per Picedo, da qualche giorno ha aperto “WorkinGarda”, il primo spazio dedicato al “coworking” di tutto il lago, oltre 330 metri quadrati di uffici, sale riunioni e conferenze, angolo relax, che potranno essere utilizzati da start-up, aziende locali e non, singoli professionisti e perché no pure studenti che hanno bisogno di un ufficio o una scrivania per un tempo determinato, che sia qualche ora oppure qualche settimana.

Ma cos'è il coworking? Un “metodo” che prevede la condivisione di un ambiente di lavoro, solitamente un ufficio, mantenendo però un'attività indipendente. Per capirci: da WorkinGarda ci sono due uffici da due scrivanie, un ufficio più grande da cinque, spazi open-space, una sala riunioni, una sala conferenza da 50 posti. E ciascuno di questi potrà essere utilizzato da persone e attività che fanno lavori differenti, dall'agente di commercio in trasferta nel Bresciano a chi viene da fuori per fiere o eventi, e poi appunto start-up, sedi temporanee, eventi aziendali, presentazioni e degustazioni.

Ce ne sono a Brescia e Milano, ovviamente, ma sul Garda è il primo: da un'idea di Martina Avanzi, che ne è la responsabile, classe 1995 e un passato da modella (oltre che finalista a Miss Italia, già eletta Miss Brescia e Miss Bagaglino), ora provetta imprenditrice. “So bene che si tratta di un ambiente più consono a una metropoli – spiega – ma anche il lago di Garda ha il potenziale di una grande città, ci sono tanti giovani che hanno voglia di fare, studenti e start-up che hanno bisogno di spazi”.