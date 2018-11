Widiba apre un nuovo ufficio a Palazzolo sull’Oglio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nasce un nuovo polo di educazione finanziaria per rispondere alle crescenti esigenze locali di pianificazione patrimoniale Palazzolo sull’Oglio.

I consulenti finanziari di Banca Widiba aprono un nuovo ufficio a Palazzolo sull’Oglio (BS) in viale Europa 36/B c/o Fidelio Center. L’inaugurazione si terrà giovedì 15 novembre dalle ore 18.00. L’apertura si inserisce nella volontà da parte di Widiba di fornire un concreto supporto alla clientela locale che necessita sempre di più di educazione finanziaria e di consulenza per la pianificazione patrimoniale.

La nuova sede di Widiba a Palazzolo sull’Oglio segue lo sviluppo del mercato che si è avuto negli ultimi anni fornendo il servizio di consulenza a un bacino di 1000 nuclei familiari. La squadra è composta da 5 consulenti economici patrimoniali e finanziari con pluriennale esperienza e certificati a norma UNI ISO 22222, già attiva nel comune di Palazzolo. Crediamo profondamente che una sana educazione al risparmio e all’investimento producano benefici su tutto il paese, incidendo significativamente sul benessere delle persone - spiega Armando Capuano, district manager -. Con l’apertura del nuovo ufficio contiamo di poter ulteriormente migliorare il servizio ai nostri clienti attuali e di estendere la stessa attenzione a quelli futuri”.

In occasione dell’evento, che vedrà la presenza di personalità pubbliche locali, gli ospiti potranno partecipare alla mostra dell’artista Federico Viola degustando un aperitivo.