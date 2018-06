Kloudymail sarà premium sponsor al Web Marketing Festival 2018

Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, Kloudymail – start-up bresciana fondata da Enrico del Sordo e attiva nello sviluppo di software per l’email marketing e l’sms marketing – parteciperà al Web Marketing Festival, a Rimini dal 21 al 23 giugno 2018.



Il Web Marketing Festival è l’evento più completo sull’innovazione digitale: tre intere giornate dedicate alla formazione su web marketing, digital e social innovation oltre a confronti su temi d’attualità e sulle tendenze future del panorama digitale.

Lo scorso anno il Web Marketing Festival ha visto più di 12mila presenze, oltre 50 eventi distribuiti in 40 sale formative, 400 fra speaker e ospiti e 300 tra espositori e partner.

Una presenza non di maniera, quella di Kloudymail all’Expo riminese: il mercato digitale sta mostrando e mostrerà nei prossimi anni, secondo Idc, un volto più maturo. Nel 2018 è di 1.300 miliardi di dollari la spesa mondiale prevista in tecnologie per la trasformazione digitale, in crescita di quasi il 17% sul 2017, mentre per il prossimo anno la previsione di spesa è pari a 1.700 miliardi, +42% rispetto al 2017.