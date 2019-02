Vacanze e ponti 2019: i consigli di Liligo

Il famoso motore di ricerca voli ha pubblicato di recente il calendario dei ponti 2019 con le migliori destinazioni da raggiungere nei diversi periodi dell’anno. Scopriamo quali solo i ponti e le destinazioni del 2019 secondo Liligo :

Pasqua e Pasquetta

A differenza degli anni passati, quest’anno le prime festività cadranno soltanto a fine aprile e per essere precisi nei giorni di domenica 21 e di lunedì 22. Le vacanze di Pasqua, secondo gli esperti di Liligo, ci danno la possibilità di sfruttare un weekend lungo di 3 giorni, evitando di usare un giorno di ferie, o di 4 giorni. Tra le mete suggerite c’è l’immancabile Londra o la meno celebrata, ma non meno bella città francese di Lione.

25 Aprile

La vicinanza della Festa della Liberazione a Pasqua o alla Festa dei Lavoratori del 1° maggio, rende il 25 aprile un giorno centrale per le vostre vacanze primaverili. Quest’anno tale festa cade di giovedì, e prendendo soltanto un giorno di ferie, il venerdì, si potrà usufruire di 4 giorni di vacanza, ma con qualche giorno di ferie in più potrete programmare anche una viaggio di 9 giorni. Per coloro che possono partire solo 4 giorni, gli esperti di Liligo consigliano la città di Amsterdam e la famosissima e coloratissima Festa del Re, Koningsdag, che viene celebrata il 27 aprile. Invece, per coloro che sognano una vacanza lunga 9 giorni si suggerisce la regione spagnola dell’Andalusia, atterrando presso l’affascinante Malaga.

1° Maggio

La Festa dei Lavoratori potrebbe essere interessante per coloro che vogliono alternare visite dei monumenti storici e divertimento, e Roma in questo caso è la destinazione perfetta. In un paio di giorni si potrà abbinare il “Concertone del 1° Maggio” alle attrazioni più affascinanti della “Città Eterna”, accompagnando il tutto con l’ottima cucina romana. La Festa dei Lavoratori cade di mercoledì e con soli 2 giorni di ferie potrete godervi un ponte di 5 giorni, magari seguendo il suggerimento di Liligo: visitando Barcellona.

Periodo estivo

In estate l’unico ponte disponibile sarà quello di Ferragosto, poiché la Festa della Repubblica del 2 giugno cade di domenica. Prendendo un solo giorno di ferie, venerdì 16 agosto, potrete usufruire di 4 giorni di relax. Sapete già dove andare? Gli specialisti di Liligo consigliano le mete balneari di Olbia e Creta.

Ognissanti

La festa di Ognissanti, cadendo di venerdì, vi regalerà un weekend più lungo, ma vi basterà aggiungere un paio di giorni di ferie per programmare una vacanza all’insegna del mare autunnale. Le isole delle Canarie sono un luogo perfetto per quel periodo dell’anno, il mare è ancora caldo e l’aria estiva è ancora viva, e tra le località più suggestive si suggeriscono Fuerteventura e Lanzarote

Natale e Capodanno

Per finire, gli ultimi suggerimenti di Liligo sono riservati per le vacanze di Natale e Capodanno. Con soli 3 giorni di ferie, e per essere precisi chiedendo i giorni di venerdì 27, lunedì 30 e martedì 31, si potrà organizzare un viaggio di 8 giorni. La meta per eccellenza è la città statunitense di New York, con la sua magica atmosfera natalizia, ma per coloro che sono in cerca di luoghi più esotici la capitale tailandese Bangkok rappresenta una valida alternativa.