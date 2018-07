L'inarrestabile avanzata di Antares Vision: il fatturato vola, le assunzioni pure

Un'avanzata e una crescita davvero da guinness dei primati: non passa mese senza che l'Antares Vision festeggi l'apertura di una nuova filiale all'estero. Gli affari dell'azienda di Travagliato - leader mondiale nei sistemi di ispezione visiva, soluzioni di tracciatura e gestione intelligente dei dati - vanno davvero a gonfie vele e sono passati solo 10 anni dalla della sua fondazione.

I numeri parlano chiarissimo: l'azienda creata dagli ingegneri bresciani Emidio Zorzella e Massimo Bonardi ha chiuso il 2017 con ricavi da record (sono passati da 58,5 a 89,3 milioni), raddoppiando il margine operativo lordo (da 11,9 a 23,3 milioni) e raggiungendo un utile netto di 16 milioni.

Un'azienda in continua espansione, che vanta filiali in tutto il mondo. il gruppo è presente in America, Germania, Francia, Brasile, Irlanda e Corea del Sud e da poche settimane anche in India: a Mumbai è stata aperta una nuova filiale commerciale.

Non si fermano gli investimenti in Italia: agli stabilimenti di Travagliato e Aprilia si è recentemente aggiunto quello di Sorbolo, comune del Parmense, che produce le macchine automatiche di ispezione. Crescita da record anche guardando il numero dei lavoratori: passati dai 226 del 2016, ai 287 di fine 2017. Le assunzioni non si sono arrestate: attualmente gli occupati sono oltre 300. Davvero un modello da studiare e imitare.