Annata record per Antares Vision: il fatturato vola a 100 milioni

Annata record per l'Antares Vision di Travagliato, fondata dagli ingegneri bresciani Emidio Zorzella e Massimo Bonardi: negli ultimi dodici mesi il fatturato è cresciuto del 50%, passando da 58 milioni a 100 milioni. Un ottimo risultato raggiunto proprio durante i festeggiamenti per il decimo anno di attività.

Numeri che confermano lo stato di ottima salute dell'azienda, leader mondiale nei sistemi di ispezione visiva, soluzioni di tracciatura e gestione intelligente dei dati, applicati ad alcuni tra i settori più esigenti del mercato (prodotti farmaceutici, dispositivi medici, cosmetici, food&beverage).

Un'azienda in continua espansione, che vanta filiali in tutto il mondo - il gruppo è presente in America, Germania, Francia, Brasile, Irlanda e Corea del Sud - e continua a investire in Italia: in agenda la realizzazione di un nuovo centro di produzione che produrrà le macchine automatiche di ispezione e il controllo qualità dei prodotti farmaceutici (fiale, flaconcini, capsule, compresse).