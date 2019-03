Piscine mozzafiato e sauna panoramica: al via il cantiere per le terme da 24 milioni

Simbolica, ma mai così reale: non la posa della prima pietra, ma il primo “colpo” di escavatore a dare il via libera al maxi-cantiere per realizzare il nuovo centro termale di Ponte di Legno, un'opera faraonica da oltre 24 milioni di euro e che dovrebbe essere pronta al pubblico, salvo imprevisti, per l'inverno del 2021, con 50 nuovi posti di lavoro già annunciati.

Per il comprensorio sciistico della zona sarebbe una vera svolta, e che svolta: si prevedono almeno 55mila presenze in più solo per quelli che frequenteranno le terme. E dunque non solo sciatori o appassionati di neve e montagna: ma turisti ad hoc che sceglieranno Ponte di Legno solo per visitare (e provare) le terme.

Tutto fa indotto, sia chiaro: e un'attrazione tira l'altra. Il centro termale prenderà forma in pieno centro al paese, in Piazzale Europa, partendo dalla demolizione dell'ex municipio. L'edificio è stato progettato dall'archistar Marco Casamonti, fedele alla linea nelle caratteristiche della location, quindi il ghiaccio e le montagne (guarda la fotogallery del progetto).

L'archistar Marco Casamonti

“Come nel ghiacciaio del Tonale – spiega proprio Casamonti – a Ponte di Legno l'edificio delle nuove terme si protende dalle viscere della montagna fino a scalare il cielo. Come nelle nevi perenni soprastanti, il paesaggio costruito è caratterizzato da una profonda fenditura, un crepaccio artificiale che termina in uno specchio d'acqua quale risultato di un doloroso quanto inevitabile scioglimento, mentre in sommità una vasca permette di nuotare e rilassarsi, dopo l'esperienza della grotta, nel mezzo del cielo”.