TAV Brescia-Verona: cantieri al via in tutta sicurezza, c'è l'accordo con i sindacati

Sicurezza e rispetto dei diritti dei lavoratori. Questi i temi al centro del protocollo firmato, nelle scorse ore, da Cepav Due (il consorzio che si occupa della realizzazione della nuova linea ad alta velocità tra Brescia e Verona) e i sindacati FenealUil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.

Cosa prevede il protocollo

Siglando l'intesa il consorzio - general contractor dell'opera - si è impegnato a creare una rete di relazioni sindacali durante i lavori per la realizzazione della Tav e a verificare il rispetto dei diritti dei lavoratori, nonché delle norme di sicurezza nei numerosi cantieri che saranno aperti nei prossimi mesi. L'accordo prevede anche che tutti gli appaltatori e l'intera la filiera garantiscano il medesimo impegno, soprattutto in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Il percorso della Tav

La Tav Brescia-Verona attraverserà tutto il Basso Garda, partendo dalle porte della città di Brescia, fino ad arrivare a Verona. Il progetto prevede la realizzazione di un tracciato ferroviario di circa 48 km, compresi i 2,2 km dell’interconnessione “Verona Merci” di collegamento con l’asse Verona-Brennero.

Nel dettaglio: saranno 23,4 km in rilevato, 6,5 in trincea, 0,9 su viadotto, 16,8 in galleria (10,2 naturali, 6,6 artificiali). In tutto, saranno realizzati 15 cavalcavia: nella nostra provincia verrano costruiti tunnel a Lonato, Desenzano e Calcinato.

La maxi-opera - commissionata da Rete Ferroviaria Italiana - costerà poco meno di 2 miliardi e mezzo di euro. L’alta sorveglianza e la direzione lavori sono affidate a Italferr, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.