Nel Bresciano i nuovi supermercati Aldi: in arrivo decine di assunzioni

Sbarcano anche in Italia i supermercati del colosso tedesco Aldi, il gruppo Albrecht Discount fondato nel lontano 1913 e oggi presente con 5900 negozi in tutto il mondo, dalla Slovenia agli Stati Uniti, per un fatturato annuo che supera i 60 miliardi di euro e quasi 140mila dipendenti. Il primo taglio del nastro giovedì mattina a Castellanza, in provincia di Varese.

Qui ha aperto il primo supermercato Aldi d'Italia: il gruppo ha sede in provincia di Verona, dove è già stato realizzato un polo logistico e pure un centro per l'assaggio dei prodotti. Da qui alla fine dell'anno sono previste altre 44 aperture in tutta Italia.

Al lungo elenco non mancano nemmeno le location bresciane: i supermercati Aldi arriveranno di sicuro a Bagnolo Mella, poi probabilmente a Breno e Gavardo (dove si stanno costruendo nuove realtà commerciali). Il marchio farà tappa anche sul lago di Garda: tra le aperture annunciate anche quella di Peschiera.

I nuovi supermercati avranno inevitabilmente bisogno di personale: per ogni punto vendita si cercano tra le 15 e le 20 persone. Per verificare le posizioni aperte e presentare la propria candidatura questo è il link al sito ufficiale Aldi.