Summer Park al centro commerciale Auchan Mazzano

Dal 29 giugno al 29 luglio l’area giochi estiva del Centro Commerciale Auchan Mazzano si trasforma nel Mazzano Summer Park, un vero e proprio parco acquatico gratuito aperto a tutti.

Dopo il successo dello scorso anno, torna a grande richiesta una fantastica occasione di unire lo shopping a sole, acqua e relax tutti i giorni, dalle 15 alle 20. Per accedere basta recarsi in un qualsiasi negozio della Galleria e ritirare, senza obbligo d’acquisto, i gettoni d’entrata al villaggio. Un’occasione unica per divertirsi con tutta la famiglia e rinfrescarsi sotto il sole dell’estate a due passi da casa.

Per rimanere aggiornati sugli eventi e le promozioni del Centro è consultabile il sito internet http://www.mazzano.gallerieauchan.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/centrocommercialeauchanmazzano