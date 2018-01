Suite, spa e centro benessere: in arrivo sul lago nuovo hotel extra-lusso

Investimento milionario sul lago d'Iseo: tempi e dettagli sono ancora da definire, ma come scrive Bresciaoggi sembra ormai già scritto il destino dell'ex convento di Villa Rosa, a Sulzano, struttura che ancora oggi ospita un ristorante e in passato pure un piccolo albergo, da una trentina di stanze. Il futuro sarà nel turismo di lusso: il progetto, ancora in fase embrionale, prevede la realizzazione di un resort a cinque stelle attrezzato con spa e centro benessere.

L'ex convento è stato recentemente acquisito da un noto imprenditore bresciano, di Provaglio d'Iseo, già proprietario di una azienda vitivinicola a Monticelli Brusati, nel cuore della Franciacorta. Un modo per diversificare gli investimenti, comunque fortemente legati tra loro: il vino nel turismo, il turismo del vino.