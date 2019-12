Borgosatollo: attivazione sportello telematico per le pratiche edilizie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il SUE (Sportello Unico Edilizia) è lo strumento istituito D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell’Edilizia) che consente di presentare e gestire telematicamente – in modo semplice, veloce e sicuro – tutte le pratiche legate all’edilizia residenziale. Il SUE è l’unico punto di accesso territoriale consentito e il riferimento per architetti, ingegneri, geometri e privati cittadini: riceve e gestisce infatti tutte le domande, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni inerenti Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, Comunicazioni di Inizio Lavori, Permessi di Costruire e ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia. Si avvisa che a partire dal 2 GENNAIO 2020 le istanze e le comunicazioni in materia edilizia relative alle ATTIVITA’ PRODUTTIVE e agli interventi di EDILIZIA RESIDENZIALE potranno essere inoltrate unicamente tramite il portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it utilizzando la piattaforma telematica sviluppata dalla Camera di Commercio, già attiva per il Comune di Borgosatollo come Sportello SUAP. La modulistica delle pratiche edilizie sarà quindi compilabile solo online a mezzo del suddetto portale. Si avvisa inoltre che dal 2 GENNAIO 2020, ai sensi di legge non saranno più accettate NUOVE istanze/comunicazioni cartacee pervenute con altro mezzo.



LE ISTANZE INVIATE NON UTILIZZANDO IL SUDDETTO PORTALE SARANNO PERTANTO RITENUTE IRRICEVIBILI. “Con l’attivazione dello sportello unico per l’edilizia anche il Comune di Borgosatollo si allinea alla normativa e fa un passo avanti verso l’informatizzazione e la semplificazione dei rapporti con i professionisti che possono presentare le pratiche in ogni momento e direttamente dai propri studi. Questo sistema consentirà un notevole risparmio di carta, tempo e la perfetta tracciabilità telematica di tutte le pratiche e comunicazioni tra ufficio tecnico e professionisti. L’ufficio edilizia privata resta comunque a disposizione per ogni chiarimento e aiuto nella prima fase di conversione dal sistema cartaceo a quello telematico. Un grazie all’arch. Paola Micheloni dell’Ufficio Tecnico Comunale che ha seguito questo progetto”. Marco Frusca – Assessore Edilizia Privata e Urbanistica di Borgosatollo