Bimar inventa la easy domotica grazie all’accordo con Tuya, il colosso cinese del tech

Giovedi 31 gennaio, in corso Garibaldi 117 a Milano, Bimar, la storica azienda elettrodomestici di Sirmione, i cui prodotti hanno riempito le case degli italiani negli ultimi 45 anni, presenterà la sua linea Home Smart Collection, dedicata a tutte le famiglie e realizzata grazie alla collaborazione con la cinese Tuya, leader dell’innovazione tecnologica e digitale a livello mondiale.

Grazie a questa partnership i prodotti Bimar uniranno alla tecnologia tradizionale il know how di Tuya, diventando quindi smart e perfettamente regolabili da una app. “In un mondo in cui la digital transformation definisce sempre di più la vita di ciascuno di noi - afferma Edoardo Brianzi, ceo di Bimar – Bimar si pone un obiettivo fondamentale: creare dei prodotti innovativi e smart che siano alla portata delle tasche di tutte le famiglie”.

L’evento, che comprenderà la possibilità di provare apparecchi e applicazioni smart, si svolgerà dalle 10 alle 18. Il momento di presentazione alla stampa è previsto per le 12. Verrà presentata in anteprima una vera e propria casa domotica, con una presa smart (a costi accessibili al grande pubblico) che consentirà di rendere smart ogni apparecchio, che potrà essere gestito da remoto con la possibilità di controllare anche i consumi elettrici. Con una app sul cellulare si potrà gestire in maniera intelligente molte operazioni quotidiane di una casa, a un prezzo accessibile a tutti.

Una linea smart che apre le porte al futuro e alla diffusione rapida di dispositivi intelligenti dall’Italia verso il resto del mondo. Da tre generazioni Bimar è un esempio di eccellenza tutta italiana nella produzione e commercializzazione di prodotti elettrici ed elettronici.

Nata nel 1930 con il marchio Wamp, la ricerca di soluzioni sempre nuove e tecnologicamente avanzate ha permesso a Bimar di conquistare una posizione di rilievo nel mercato nazionale e internazionale. La cinese Tuya è un gigante delle tecnologie AI+IoT: ad oggi connette più di 100 milioni di dispositivi smart sul mercato con oltre 30.000 prodotti in vendita in tutto il mondo.

