Simecom Gas e Luce sostiene gli ospedali più colpiti

Da sempre fortemente legata al territorio - si legge in una nota - Simecom Gas e Luce ha deciso di sostenere gli Ospedali vicini ai propri Punti Vendita e la Protezione Civile donando 1 Euro per ogni fattura che verrà pagata nel mese di marzo.

“Questo periodo è drammatico, e purtroppo i nostri clienti sono tenuti, come sempre, a pagare le proprie fatture di fornitura gas ed energia elettrica.

Noi di Simecom vogliamo che il loro e il nostro sforzo porti a un concreto miglioramento della situazione in cui il nostro paese si trova. Per aiutare a salvare delle vite, contrastare la diffusione del CORONAVIRUS e sostenere gli eroi che tutti i giorni combattono in prima linea per noi, devolveremo 1 Euro a bolletta pagata nel mese di marzo.

Una donazione che verrà indirizzata esattamente all’ospedale più vicino in funzione della geolocalizzazione della fornitura”.

Ci spiega Federico Bonaventura, Amministratore Delegato di Simecom, “è un impegno importante che vogliamo prendere. Ci teniamo a fare anche noi la nostra parte, come la fanno i nostri clienti tutti mesi.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco dove verranno destinate le donazioni:

Ospedale Molinette di Torino

Spedali Civili di Brescia

ASST Ospedale Maggiore di Crema

Ospedale di Piacenza

Ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo

Ospedale di Tortona

Ospedale di Padova

Protezione Civile Nazionale