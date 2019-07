Fatturato da record per il gruppo Silmar: nel 2018 vola oltre 1 miliardo di euro

Non era mai successo prima, insomma è il record di sempre: il gruppo Silmar di Vestone ha raggiunto e superato il miliardo di euro di fatturato nel 2018, in crescita del 10% sull'anno precedente. L'emblema di una crescita costante, anche negli investimenti: nell'ultimo triennio il gruppo ha investito più di 150 milioni di euro. Nel 2018 è stato aperto anche un nuovo stabilimento Fondital in Russia.

Il marchio Fondital è solo uno delle tre componenti principali della Silmar, acronimo di Silvestro e Margherita, i nomi dello storico patron – Silvestro Niboli – e della moglie Margherita: nel 2020 Fondital celebra il suo primo mezzo secolo di attività. Compie invece 40 anni la Raffmetal, altro brand del gruppo, che si completa con Valsir. A fianco della “triade”, è bene ricordare, ci sono anche gli stabilimenti di Alba e Marvon, Oliver Internation, Moldaveiro, Valrom e Valplast.

Fatturato da record

Il quartier generale è da sempre a Vestone, nel cuore della Valle Sabbia: qui tutto è cominciato. Grandi numeri, dicevamo: 1,011 miliardi di fatturato, quasi 80 milioni di investimenti sono nel 2018, il margine operativo lordo (Ebitda) che sfiora i 116 milioni, in crescita del 34%, l'utile netto che si attesta a 51 milioni e mezzo, addirittura il 46% sul 2017.

Il gruppo è presente in Italia e all'estero, e occupa in totale più di 3200 dipendenti, di cui poco più della metà (1175) in terra italiana. Questi i ricavi azienda per azienda: 469 milioni di euro per la Raffmetal, 374 milioni per la Valsir, poco meno di 161 milioni per la Fondital. Il gruppo Silmar produce di tutto: caldaie, pompe di calore, componenti per l'automotive, sistemi idro e termosanitari, alluminio. Il gruppo Niboli è presente con aziende e filiali in Australia, Francia, India, Polonia, Portogallo, Romania, Sud Africa e Ucraina.