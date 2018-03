Idro: Secoval presenta l'App Riciclario davanti a centinaia di studenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

IDRO. Presso l'Auditorium dell'IIS Giacomo Perlasca è stata presentata l'App Riciclario. Davanti a centinaia di studenti il Presidente della Comunità Montana Vallesabbia, Giovanmaria Flocchini ha presentato la nuova soluzione smart per la raccolta differenziata, affermando: “Fin dall'inizio di questo lungo percorso della raccolta differenziata la scuola è stato un focus importantissimo affinchè, per primi i ragazzi, comprendessero l'importanza della differenziata. Oggi mi rivolgo proprio a voi giovani poiché avete maggior facilità di accesso a questo strumento e maggior familiarità nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Vi invito perciò ad accompagnare e supportare le vostre famiglie nell'utilizzo dell'app. L'obiettivo principale è senza dubbio il riutilizzo dei rifiuti, per costruire una Valle più pulita, più verde e attenta all'ambiente”.



Dopo il Presidente è intervenuto anche Marco Baccaglioni, Coordinatore Generale delle Società Partecipate della CMVS: “L'utilità di questa nuova soluzione è indubbia: i cittadini possono sapere facilmente quale raccolta viene effettuata ogni giorno, come comportarsi e dove smaltire qualunque tipologia di rifiuto. Il dizionario e la sezione dedicata alle raccolte attive sul territorio possono indicare agli utenti come conferire correttamente ogni oggetto. In più, nella sezione Strumenti sono presenti anche la Bacheca del riuso, dove ogni cittadino può indicare cose che intende buttare ma che potrebbero risultare ancora utili ad altre famiglie, e l’icona che indica i Contratti attivi, attraverso cui è possibile tenere sotto controllo i pagamenti, il numero di esposizioni del mastello grigio dell’indifferenziato, che è alla base del calcolo della nuova tariffa, e i conferimenti effettuati presso il Centro di raccolta, che prevedono sconti in bolletta. Attraverso la app è facile consultare il calendario della raccolta settimanale, gli orari di apertura e chiusura del Centro di raccolta oltre a impostare l’utilissimo servizio di notifiche push, che ricorda quale raccolta sta per essere effettuata, quando stanno per scadere i termini di pagamento della bolletta e fornisce tante comunicazioni utili sul tema dei rifiuti e del corretto smaltimento”.



Riciclario è l’app che aiuta a migliorare le performance di raccolta differenziata, a ridurre la produzione dei rifiuti e a veicolare le informazioni. È un’applicazione innovativa, pensata per aiutare i cittadini e le imprese (negozi, aziende, artigiani) nella corretta gestione dei propri rifiuti, urbani e assimilati, e nel reperire facilmente le informazioni relative alla propria posizione TARI (tariffa rifiuti). Oltre al Presidente Flocchini, e a Marco Baccaglioni, durante la conferenza stampa, è intervenuto anche il Professor Antonio Butturini, dirigente scolastico dell'IIS Perlasca. L'app è disponibile per smartphone e tablet ed è scaricabile gratuitamente su App Store e su Google Play.