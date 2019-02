CUSTOM ‘N’ DRIVE: Connettiti con le tue emozioni!

LABORATORIO 17 si trasferisce per un intero pomeriggio nello Showroom Audi di Brescia per dare vita alle proprie creazioni e dalle 17:00 potrai assistere alla customizzazione live di Nuova Audi A1!

Ma non sarai solo uno spettatore! Dalle 15.00 potrai effettuare TEST DRIVE con NUOVA AUDI A1 e NUOVA AUDI Q3 accompagnato dal nostro Team Audi!

Inoltre potrai entrare nella realtà aumentata con il Configuratore 3D, scegliendo equipaggiamenti, colori, motorizzazioni e quei dettagli che renderanno unica la tua nuova Audi. Durante il pomeriggio sarà presente anche un corner dedicato al virtual gaming, in cui potrai metterti alla prova con il simulatore di guida sui leggendari tracciati dei Campionati Gran Turismo.

La partecipazione è libera, ma per una migliore organizzazione dell'evento ti consigliamo di compilare questo breve form di partecipazione (Scegli "Marca" Audi e scrivi nelle "note" Audi A1) cliccando qui . Grazie!

Inoltre chi acquisterà la sua Nuova Audi durante il weekend del 23/24 febbraio nei nostri showroom di Brescia e Desenzano riceverà in regalo un paio di sneakers customizzate da LABORATORIO 17!*

Non mancare! Saottini Auto ti aspetta sabato 23 febbraio presso lo showroom Audi di Brescia! Divertiti ed entra nel mondo Audi!

Stay tuned! Seguici su @audi_saottini!

*Offerta valida per vetture immatricolate entro il 28/02/2019.

Le sneakers sono disponibili nei modelli Nike Air Force 1 bianche e Adidas Stan Smith bianche. La customizzazione verrà scelta dal Cliente (è esclusa l'applicazione di inserti).